Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3075948
Zee OdishaWeatherWeather Report: ଓଡ଼ିଶାରେ ଖସିଲା ତାପମାତ୍ରା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Weather Report: ଓଡ଼ିଶାରେ ଖସିଲା ତାପମାତ୍ରା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଜି ସକାଳ ୫:୩୦ରେ ୬.୮ ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିଅସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳରେ ୯ ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 9.4°Cଡିଗ୍ରି, ବାରିପଦା, ବଭାନିପାଟଣାରେ,ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୧ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗିର,ବୌଦ୍ଧରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 16, 2026, 06:48 AM IST

Trending Photos

Weather Report: ଓଡ଼ିଶାରେ ଖସିଲା ତାପମାତ୍ରା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ଖସିବା ସହ ପୁଣି ଶୀତ ବଢ଼ିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ଯ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଥରାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଥିଲା ପାରଦ। ପୁଣି ଥରେ ଆଜିଠୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।  

ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କମ୍‌ ତାପମାତ୍ରା ତଥା ଶୀତର ସହର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ‘ଘୁ.ଉଦୟଗିରି’ରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଘୁ.ଉଦୟଗିରି ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ହେଲା ତାପମାତ୍ରା ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି।

ଆଜି ଅର୍ଥାତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଉଲକେଲାରେ ୬ ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୯ ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଜି ସକାଳ ୫:୩୦ରେ ୬.୮ ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିଅସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳରେ ୯ ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 9.4°Cଡିଗ୍ରି, ବାରିପଦା, ବଭାନିପାଟଣାରେ,ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୧ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗିର,ବୌଦ୍ଧରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
 
ସିଲଭର ସିଟି କଟକରେ ୯ ଓ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 12.4°C ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିଅସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାରାଦୀପରେ 12.4°C ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 12.2°C ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଛତରପୁର ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ସେପଟେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି।  ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ବହୁତ ତଳେ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଶୀତ କୋପରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଥଣ୍ଡା ସହିତ, ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, AQI 349 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା "ଅତି ଖରାପ" ବର୍ଗରେ ରହିଛି। ହରିୟାଣାର ହିସାର ସହରରେ ସର୍ବାଧିକ ଥଣ୍ଡା ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ପାରଦ 0.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଖସିଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

weather report
ଓଡ଼ିଶାରେ ଖସିଲା ତାପମାତ୍ରା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
top 10 news today
Top 10 News: ବିଜେଡିର ବଡ ଆକ୍ସନ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ BNS ୧୬୩ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Sundargarh
Sundergarh: ସହରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା
Odisha news
Operation Strike: ରାଜ୍ୟରେ 'ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ' ଅଭିଯାନର ସଫଳତା
BJD
ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ୱିତ