Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ଏଲ୍ ନିନୋର ଭୟ! ବର୍ଷା-ଗରମର ଡବଲ୍ ଅଟାକ୍, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...

Heavy Rain Alert: ଏଲ୍ ନିନୋର ଭୟ! ବର୍ଷା-ଗରମର ଡବଲ୍ ଅଟାକ୍, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...

Heavy Rain Alert: ଦେଶରେ ଏବେ ପାଗର ମିଶ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏକପଟେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରି-ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ଓ ଗରମ ପବନ ଜାରି ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 15, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:25 PM IST
Heavy Rain Alert: ଏଲ୍ ନିନୋର ଭୟ! ବର୍ଷା-ଗରମର ଡବଲ୍ ଅଟାକ୍, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain Alert: ଏଲ୍ ନିନୋର ଭୟ! ବର୍ଷା-ଗରମର ଡବଲ୍ ଅଟାକ୍, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...
weather report0 min ago
2
Actor Anubhav Mohanty12 min ago
3
Odisha news21 min ago
4
odisha school reopening1 hr ago
5
Zee Entertainment Enterprises Ltd1 hr ago