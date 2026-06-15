/Heavy Rain Alert: ଏଲ୍ ନିନୋର ଭୟ! ବର୍ଷା-ଗରମର ଡବଲ୍ ଅଟାକ୍, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...

Heavy Rain Alert: ଦେଶରେ ଏବେ ପାଗର ମିଶ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏକପଟେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରି-ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ଓ ଗରମ ପବନ ଜାରି ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଜରାଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର୍ ସମେତ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା:
IMD ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକ୍କିମ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ମୌସୁମୀ:
ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି। ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ।
ଜୁନ୍ ୪ରେ କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମୌସୁମୀ ମାତ୍ର ୯ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୯ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିସାରିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା:
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Warning for the State.
Day-1 : Islated Heavy Rainfall, Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-2 to Day-5 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1 to Day-3 : Hot and Humid Day.
Day-6 & Day-7 : No Warning.#rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/ZTcxFo0bXb
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 15, 2026
ଏଲ୍ ନିନୋ ବଢ଼ାଉଛି ଚିନ୍ତା:
ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଗବେଷଣାରେ ବିଶ୍ୱର ୨୦ରୁ ଅଧିକ ସହରକୁ ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସହର ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ନାଗପୁର, କାନପୁର, ଭୋପାଳ ଓ ମଦୁରାଇରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।