/Heavy Rain Alert: ୬୦-୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି.....

Heavy Rain Alert: ଦେଶରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ଗତି ଧୀର ହୋଇଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ପ୍ରି-ମନସୁନ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୧୬ରୁ ୨୧ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ପବନ ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।
ଆଇଏମଡି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୧୮ ଜୁନରେ ଏକ ପଶ୍ଚିମୀ ବିକ୍ଷୋଭ ସକ୍ରିୟ ହେବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦିନ ଧରି ରହିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ସମେତ ଉପ-ହିମାଳୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକ୍କିମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ ଓ ମେଘାଳୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଫଳରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥର ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ୪ରୁ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିକ କିଛି ରାଜ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିକଟରେ ମୌସୁମୀ ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏହା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଆଜି ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ପରିବେଶ ରହିବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଧୂଳିଝଡ଼ ଏବଂ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ୨୦ ଓ ୨୧ ଜୁନରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
୧୬ରୁ ୨୧ ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ସହ ୬୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଓଳାବୃଷ୍ଟିର ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଲୁ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ଗରମ ଜାରି ରହିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ବର୍ଷା ତାତିରୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।