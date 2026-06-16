Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ୬୦-୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି.....

Heavy Rain Alert: ୬୦-୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି.....

Heavy Rain Alert: ଦେଶରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ଗତି ଧୀର ହୋଇଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ପ୍ରି-ମନସୁନ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୧୬ରୁ ୨୧ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ପବନ ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 16, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:46 PM IST
Heavy Rain Alert: ୬୦-୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି.....

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୬୦-୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି.....
weather report0 min ago
2
Odia News27 min ago
3
Top 10 news38 min ago
4
Odia News1 hr ago
5
Vaibhav Suryavanshi2 hrs ago