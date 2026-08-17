Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ଅଶାନ୍ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା...IMDର ବଡ଼ ଆଲର୍ଟ

Heavy Rain Alert: ଅଶାନ୍ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା...IMDର ବଡ଼ ଆଲର୍ଟ

ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପୁଣିଥରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷାର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ପବନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ପୂର୍ବ ଭାରତ, ଉତ୍ତର ଭାରତ ଓ ପାହା

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 17, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:01 AM IST
Heavy Rain Alert: ଅଶାନ୍ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା...IMDର ବଡ଼ ଆଲର୍ଟ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆଜି ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ: ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ, କାହାକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତର୍କ?
2
3
4
5