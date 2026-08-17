/Heavy Rain Alert: ଅଶାନ୍ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା...IMDର ବଡ଼ ଆଲର୍ଟ

Heavy Rain Alert: ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପୁଣିଥରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷାର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ପବନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ବିଶେଷକରି ପୂର୍ବ ଭାରତ, ଉତ୍ତର ଭାରତ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିପାରେ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ଓ ୧୭ ତାରିଖରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଏହା ସହିତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
Fishermen Warning#fishermen #warning pic.twitter.com/MQUL8X7iC0
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 16, 2026
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁସଳଧାରା ବର୍ଷା
ଉପ-ହିମାଳୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସିକ୍କିମରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରୁ ୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରେ ଭାରୀ ଏବଂ ୧୮ ତାରିଖରେ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ୧୬ ତାରିଖରେ ଅତିଭାରୀ ଏବଂ ୧୭-୧୮ ତାରିଖରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ବଡ଼ ଆଲର୍ଟ
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ଗିଲଗିଟ୍-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଓ ମୁଜାଫରାବାଦରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରୁ ୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୧୭ରୁ ୧୯ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ୧୭ରୁ ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୧୭ ଓ ୧୮ ତାରିଖରେ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରୁ ୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତର ଚେତାବନୀ ରହିଛି। ୧୬-୧୭ ତାରିଖରେ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ୟୁପି ଓ ପଞ୍ଜାବରେ ବର୍ଷା
ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଓ ପଞ୍ଜାବର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୧୭ ଓ ୧୮ ତାରିଖରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୬-୧୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ସହ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ୧୬ରୁ ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ୧୬ରୁ ୧୮ ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷାର ଚେତାବନୀ ରହିଛି।
Latest satellite animation pic.twitter.com/8noqEWuCsi
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 16, 2026
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ
ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୧୬ ଏବଂ ୧୯ରୁ ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୨୦ ଓ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୧୬ରୁ ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିପାରେ।
ଛତିଶଗଡ଼ରେ ୧୬ରୁ ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ୧୬ ଓ ୧୭ ତାରିଖରେ ଅତିଭାରୀ ଏବଂ ୧୮ ତାରିଖରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୧୬ରୁ ୨୦ ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
All India weather warning during next 7 days
(i)A low pressure area formed over Northwest Bay of Bengal and adjoining West Bengal-North Odisha coasts.Under its influence,heavy to very heavy rainfall over Gangetic West Bengal, Odisha, Chhattisgarh & Jharkhand during next 2 days… pic.twitter.com/Qb8DXHfMsg
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 16, 2026
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୧୬ରୁ ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୧୭ ଓ ୧୮ ତାରିଖରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଆସାମ ଓ ମେଘାଳୟରେ ୧୬ରୁ ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ଦୌର ଜାରି ରହିପାରେ। ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଓ ତ୍ରିପୁରାରେ ମଧ୍ୟ ୧୬ରୁ ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ରହିଛି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା
କୋଙ୍କଣ ଓ ଗୋଆରେ ୧୬ରୁ ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୧୬ ଓ ୧୭ ତାରିଖରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବ। ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୧୬-୧୭ ତାରିଖରେ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୬ ଅଗଷ୍ଟରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହା ପରେ ୧୭ରୁ ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ।
ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା
ବିହାରରେ ୧୭ରୁ ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ୧୭ରୁ ୨୦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୧୬ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରୀ ଏବଂ ୧୭-୧୮ ତାରିଖରେ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ପବନ
ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଓ କରାଇକାଲରେ ୧୬ରୁ ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଟିଫୋଟା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୧୬ରୁ ୨୦ ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଝଟକାରେ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ୧୮ ଓ ୧୯ ତାରିଖରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ୧୬ରୁ ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବା ସହ ୧୬ରୁ ୧୮ ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ।
ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା
ଆରବ ସାଗରରେ ଗୁଜରାଟ, ସୋମାଲିଆ ଓ ଓମାନ ଉପକୂଳ ସମେତ ପଶ୍ଚିମ-ମଧ୍ୟ ଆରବ ସାଗରରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୫ରୁ ୫୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଝଟକାରେ ଏହା ୬୫ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ।
ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ପାଗ ଖରାପ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଝଟକାରେ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଏଭଳି ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।