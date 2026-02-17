Weather Update: ୪୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Trending Photos
Weather Update: ରାଜ୍ୟରୁ ଗାଏବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଶୀତ। ଧିରେ ଧିରେ ଖରା ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ବଢ଼ିବା ସହ ପୁଣି ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କମିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ଆହୁରୀ କମିବ।
ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ତଥା ଶୀତର ସହର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣିରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ହାଲୁକା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ନେଇ ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ଆଜି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାରରେ ଫୁଲବାଣୀ ଓ ରାଉରକେଲାର ତାପମାତ୍ରା ୧୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର, ମାଲକାନାଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ଭବାନିପାଟଣାରେ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ, ସେହିପରି ନୁଆପଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର,ବାରିପଦା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୧୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ସେହିପରି ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୧୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରାତି ଓ ଭୋର୍ ସମୟର ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗୋପାଳପୁର, ଛତ୍ରପୁର ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। କଟକରେ ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୧୯ ଡିଗ୍ରୀ, ପାରାଦୀପ ଓ ଓ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୦ଡିଗ୍ରୀ ଓ ପୁରୀରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ସେପଟେ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ୧୫ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ପାଗ ଖରାପ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା, ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
