Rain Alert: ବିଜୁଳି-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Rain Alert: ରାଜ୍ୟରୁ ଗାଏବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଶୀତ। ଧିରେ ଧିରେ ଖରା ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ବଢ଼ିବା ସହ ପୁଣି ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କମିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ଆହୁରୀ କମିବ। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 18, 2026, 06:51 AM IST

ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କମ୍‌ ତାପମାତ୍ରା ତଥା ଶୀତର ସହର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣିରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ହାଲୁକା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ନେଇ ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

ଆଜି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାରରେ ଫୁଲବାଣୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ରାଉରକେଲାର ତାପମାତ୍ରା ୧୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର, ମାଲକାନାଗିରି, କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ଭବାନିପାଟଣାରେ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ,ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର,ବାରିପଦା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ୧୬ ଡିଗ୍ରୀ, ସେହିପରି ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି,ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ବୋଦ୍ଧ ଓ କଟକରେ ୧୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 

ସେହିପରି ପାରାଦୀପ ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରାତି ଓ ଭୋର୍ ସମୟର ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଛତ୍ରପୁର ଓ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୯ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ପୁରୀ ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା କାଶ୍ମୀରରୁ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ଏବଂ ୧୮ ତାରିଖରେ ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ମୌସୁମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ବେଳେ, ପାହାଡିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଆଣିପାରେ।

Priyambada Rana

