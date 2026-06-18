/Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଛେଚା ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

Heavy Rain Alert: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରା ଗରମ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଉପରେ ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା କିଛି ମାତ୍ରରେ ଖରା ଗରମରୁ ହାଲୁକା ତ୍ରାହି ମିଳିଛି। ଆଜି ତଥା ଜୁନ୍ ୧୨ରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ନେଇ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ୯ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ ୨୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
Warning for the State.
Day-1 to Day-5 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-2 & Day-3 : Isolated Heavy Rainfall Warning.
Day-1 & Day-2 : Isolated Heat Wave and Warm Night Warning. pic.twitter.com/WUMzsruvNt
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 17, 2026
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। କେରଳରେ ୪ ଜୁନରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୨୩ ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆହୁରି ୮ରୁ ୧୨ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଖରା ଗରମର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
Southwest Monsoon Update !
Southwest monsoon is likely to advance into some more parts of Telangana, Odisha, Jharkhand & Bihar, and some parts of Chhattisgarh around 23rd June, 2026.#SouthwestMonsoon #MonsoonUpdate #Monsoon2026 #WeatherUpdate #RainySeason@moesgoi… pic.twitter.com/QBYr8uy28T
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 17, 2026
ମୌସୁମୀ ସାଧାରଣତଃ ୨୭ ଜୁନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ୨୫ରୁ ୩୦ ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ନୋଏଡା, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଓ ଗାଜିଆବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏହା ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଦେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେବ।
ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୧୮ ଜୁନରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗର୍ଜନ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରରେ ପ୍ରି-ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ।
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଆଜି ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜିର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୭ରୁ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିଅସ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୫ରୁ ୨୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିଅସ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୨୦ରୁ ୨୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମା ପବନ ବହିବାରୁ ଗରମରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।