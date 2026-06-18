Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଛେଚା ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଛେଚା ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

Heavy Rain Alert: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରା ଗରମ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଉପରେ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 18, 2026, 06:29 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:29 AM IST
Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଛେଚା ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Puri News: ପୁରୀରୁ ଗିରଫ ହେଲେ TMCର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ସୁଶାନ୍ତ ଘୋଷ
puri news8 min ago
2
Women's T20 World Cup 202625 min ago
3
Gujarat Accident5:14 PM IST
4
Top 10 News HeadlinesJun 17
5
Bollywood singerJun 17