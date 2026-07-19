Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ୮୫ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ୮୫ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ରୁ ୮୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ ପବନ ବହିପାରେ। ଏହାଫଳରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଫସଲର କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 19, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:41 PM IST
Heavy Rain Alert: ୮୫ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲିଲା ୪ ଗେଟ୍‌,ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି
Hirakud Dam2 hrs ago
2
top 10 news today4:45 AM IST
3
petrol diesel price today3:45 AM IST
4
FIFA World Cup final2:19 AM IST
5
Parliament Monsoon Session 20261:25 AM IST