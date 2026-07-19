/Heavy Rain Alert: ୮୫ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୁଣି ଜୋର ଧରିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମୀ ବିକ୍ଷୋଭ, ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଓ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୬ରୁ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ, ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଏହା ସହ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ IMD ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
IMD ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ସିକ୍କିମ୍, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସିକ୍କିମ୍ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ରୁ ୮୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ ପବନ ବହିପାରେ। ଏହାଫଳରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଫସଲର କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଆଗାମୀ ୨୧ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଉପ-ହିମାଳୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକ୍କିମ୍, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭାରୀରୁ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମ, ମଧ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା କମ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଉମସ ସହ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ।
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଫ୍ଲାଶ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଧାରହାଲ୍ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାବେଳେ ବେଲା ନ୍ୟୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ରୁ ୨୫୦ଟି ଗାଡ଼ି ଭାସିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ଅମରନାଥ ଓ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେତୁ ଘୋଡ଼ା ଓ ଖଚ୍ଚର ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧.୪୯ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସହ ୨୬ଟି ଜିଲ୍ଲା, ୩୨୮ଟି ସର୍କଲ୍ ଓ ୫୭୬ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା କବଳରେ ରହିଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବାରୁ ନଦୀ କୂଳ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନ ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସତର୍କବାଣୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା, ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।