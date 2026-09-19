Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

ରାଜସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରିରୁ ଅତିଭାରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରୁ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେଉଥିବା IMD ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ରୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 19, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 06:47 AM IST
Heavy Rain Alert: ୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IAS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ
2
3
4
5