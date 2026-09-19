/Heavy Rain Alert: ୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଦେଶରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବିଦାୟ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧୪ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ ପବନ ବହିପାରେ। ଏହା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପାଣିପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
Warning for Odisha.
Day-6 & Day-7: Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall,
Day-1,2,5,6,7 : Isolated Heavy Rainfall,
Day-1 to Day-7 : Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.#odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/RWK6LkHzgA
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 18, 2026
ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭାରି ବର୍ଷା:
ରାଜସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରିରୁ ଅତିଭାରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରୁ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେଉଥିବା IMD ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ରୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରରେ ଝଡ଼ ସହ ବର୍ଷା:
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କାନପୁର, ବାରାଣସୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ମେରଠ, ଆଗ୍ରା, ଗୋରଖପୁର ଓ ଗାଜିଆବାଦ ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ପବନ ସହ ଭାରି ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ବିହାରର ପାଟନା, ଗୟା, ଭାଗଲପୁର, ମୁଜାଫରପୁର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୫ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାରରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଜାରି ରହିପାରେ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝଡ଼ ପବନ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତରବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ, କାଲିମ୍ପଙ୍ଗ ଓ ଜଳପାଇଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭାରି ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତର ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା:
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ କୃଷକ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ଜଳାଶୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଳସ୍ରୋତଠାରୁ ଦୂରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।