Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୂଆପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୂଆପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦେଶର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ନୂଆ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର (୧୯ ଜୁନ) ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏକପଟେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ (Heat-Wave) ଜାରି ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିହାର ସମେତ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନ

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 19, 2026, 06:34 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:34 AM IST
Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୂଆପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୂଆପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....
odisha weather1 min ago
2
FIFA 20265:07 PM IST
3
top 10 news todayJun 18
4
Odia NewsJun 18
5
Weekly HoroscopeJun 18