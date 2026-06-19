/Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୂଆପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

Heavy Rain Alert: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦେଶର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ନୂଆ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର (୧୯ ଜୁନ) ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏକପଟେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ (Heat-Wave) ଜାରି ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିହାର ସମେତ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ତୋଫାନର ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା କ୍ରମଶଃ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଓ ୨୫ ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ୨୦୨୬ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଖରା ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି।
Warning for the State.
Day-1 to Day-5: Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1: Isolated Heat Wave Warning.
Day-1 to Day-3: Hot and Humid Day.
Day-6 & Day-7: No Warning.#rainfall #forecast #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/272RzVqeuE
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 18, 2026
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୧୧ ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆରରେ ଧୂଳିଝଡ଼ ସମ୍ଭାବନା:
ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏନ୍ସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ରହିବା ସହ ସକାଳ କିମ୍ବା ଅପରାହ୍ନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି ସହ ଧୂଳିଝଡ଼ ବହିପାରେ। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଯଦିଓ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ରୁ ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ।
ରାଜସ୍ଥାନରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବ ପାଣିପାଗ:
ରାଜସ୍ଥାନରେ ପାଣିପାଗ ଅଧିକ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬୦ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନରେ ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଧୂଳିଝଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
ବିହାରରେ ୮୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା:
ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପାଣିପାଗ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ବିହାରରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି। ଝାରଖଣ୍ଡ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ।
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:
ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ସିକ୍କିମ ଏବଂ ଉପ-ହିମାଳୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୧୨ରୁ ୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେରଳ, ଉପକୂଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ, ଝଡ଼ ଓ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ନିୟମିତ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।