Weather Update: ୭ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ଖରା-ଗରମ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା IMD...

Weather Update: ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦିନ ସମୟରେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମୌସୁମୀ ଆସିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଦେଶ ଭୟଙ୍କର ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ୪୫ରୁ ୪୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜୈରି ହୋଇଛି।
ଆଇଏମଡି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୨୨ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଦା ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବରେ ରହିଲା, ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୮.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ହୀରାକୁଦରେ ସର୍ବାଧୀକ ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାୟ ୨୫ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମ ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
Heat waves in India are becoming longer, stronger, and more frequent.
କେରଳ ପାଣିପାଗ:
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଜମ୍ମୁ ଉପରେ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସକ୍ରିୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର, କୋମୋରିନ୍ ଅଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଏବଂ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କିଛି ଅଂଶରେ ଆଗାମୀ ୩-୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ମଧ୍ୟ ମେ ୨୬ ତାରିଖରେ କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି:
ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଦିନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଗତକାଲି, ସଫଦରଜଙ୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୫.୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳ ୪୬.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରଦିନ, ମେ ୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଗମ୍ଭୀର ହିଟ୍ୱେଭ୍ ପରିସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତଥାପି, ଏହି ଛଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା।
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୦ ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୨୦ ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିଦର୍ଭରେ ଗରମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୨୦ ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ୨୦ ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ୟାନମର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ୨୧ ଏବଂ ୨୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୨୦ ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମରଠୱାଡା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗରମପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ରାତି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ।
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମେଘ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା:
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୧ ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୨୩ ଏବଂ ୨୪ ମଇରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୨୨ ରୁ ୨୫ ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, କେରଳ, ମାହେ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ୟାନମ୍, ରାୟଲସୀମା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ୨୦ ରୁ ୨୫ ମଇ ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରବଳ ପବନ (୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ବେଗ) ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବନା ରହିଛି।
ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ପବନ ବହିବ:
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ଭାରତରେ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଉପ-ହିମାଳାୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୨୦ ରୁ ୨୫ ମଇ ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ (୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ବେଗ ଏବଂ ୭୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମେ ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି (ପବନର ବେଗ ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ପବନର ବେଗ ୭୦ କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା) ହୋଇପାରେ। ମେ ୨୦ ରୁ ୨୫ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ପବନ (ବେଗ ୨୦-୩୦ କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ବେଗ ୪୦ କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।