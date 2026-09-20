Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy rain in Odisha: ସମୁଦ୍ର ହେବ ଅଶାନ୍ତ, ବଢ଼ିବ ପବନ: ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଚେତାବନୀ...

Heavy rain in Odisha: ସମୁଦ୍ର ହେବ ଅଶାନ୍ତ, ବଢ଼ିବ ପବନ: ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଚେତାବନୀ...

ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ଚେତାବନୀରେ ୨୦ରୁ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ-ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଆଖପାଖ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ-ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ–ଓଡ଼ିଶା–ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ନିକଟ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 20, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:04 AM IST
Heavy rain in Odisha: ସମୁଦ୍ର ହେବ ଅଶାନ୍ତ, ବଢ଼ିବ ପବନ: ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଚେତାବନୀ...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Entertainment News: ଜୀ ସାର୍ଥକ 'ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଜିତନ୍ତୁ କାର’ ମେଗା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ର ମେଗା ବିଜେ
2
3
4
5