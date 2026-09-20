/Heavy rain in Odisha: ସମୁଦ୍ର ହେବ ଅଶାନ୍ତ, ବଢ଼ିବ ପବନ: ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଚେତାବନୀ...

Heavy rain in Odisha: ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିପାଗରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମେଟ୍ରୋଲଜିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଡ଼ ପବନ ଏବଂ ୩୦ରୁ ୫୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ବେଗର ପବନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ସତର୍କତା?
IMDର ମାନଚିତ୍ରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ସମେତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ‘ଆଲର୍ଟ’ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାସହ କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗଜନିତ ସତର୍କତା ଦିଆଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନରହି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Warning for Odisha.
Day-4 to Day-7: Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall, Isolated Heavy Rainfall.
Day-5 & Day-6 : Extremely Heavy Rainfall.
Day-1 to Day-5 : Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.
#odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/iLUwoUq54S
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 19, 2026
ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ଚେତାବନୀରେ ୨୦ରୁ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ-ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଆଖପାଖ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ-ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ–ଓଡ଼ିଶା–ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ନିକଟ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳକୁ ଫେରିଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Fishermen Warning pic.twitter.com/mNQ9wzSTRg
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 19, 2026
ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା
ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପବନର ବେଗ ଧୀରେଧୀରେ ବଢ଼ିପାରେ। ୪୦–୫୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ବେଗର ପବନ ଏବଂ ଝଟକାରେ ୬୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ କେତେକ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା–ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ୫୫–୬୫ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ବେଗର ଝଡ଼ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ସମୁଦ୍ର
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସମୁଦ୍ରରେ rough to very rough sea conditions ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦର୍ଶାଇଛି। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସତର୍କତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ: ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଗଛ ତଳେ କିମ୍ବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ପକ୍କା ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ରର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ IMDର ନୂଆ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ।