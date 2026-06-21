Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ୬୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼-ତୋଫାନ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

Heavy Rain Alert: ୬୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼-ତୋଫାନ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

Heavy Rain Alert: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏକପଟେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଉମସ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସିକ୍କିମରେ ଭାରିରୁ ଅତିଭାରି ବର୍ଷା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 21, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:00 AM IST
Heavy Rain Alert: ୬୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼-ତୋଫାନ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଟ୍ବିନ୍ ସିଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ
Odia NewsJun 20
2
top 10 news todayJun 20
3
Odia NewsJun 20
4
Odia NewsJun 20
5
Odia NewsJun 20