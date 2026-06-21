/Heavy Rain Alert: ୬୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼-ତୋଫାନ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

Heavy Rain Alert: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏକପଟେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଉମସ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସିକ୍କିମରେ ଭାରିରୁ ଅତିଭାରି ବର୍ଷା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା କ୍ରମଶଃ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଓ ୨୫ ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ୨୦୨୬ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଖରା ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୧୦ ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ ୨୦ ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
Day-1 to Day-5: Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1 & Day-2: Isolated Heavy Rainfall.
Day-6 & Day-7: No Warning. #rainfall #forecast #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/4LecZ2KKWy
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 20, 2026
IMD ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ ୨୧ରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ତାପପ୍ରବାହ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ପଶ୍ଚିମୀ ବିକ୍ଷୋଭର ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆରରେ ଉମସ ଭରା ଗରମ ଜାରି ରହିବ। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୮ରୁ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସିକ୍କିମରେ ଭାରିରୁ ଅତିଭାରି ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ IMD ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷକରି ମୁମ୍ବାଇରେ ମୌସୁମୀର ଅଗ୍ରଗତି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସେହିପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ବିହାରରେ ଜୁନ ୨୩ ତାରିଖ ପରେ ମୌସୁମୀ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ବିଶେଷକରି ବୃଦ୍ଧ, ଶିଶୁ ଓ ରୋଗୀମାନେ ଗରମରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।