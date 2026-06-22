Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬୦ କିଲୋମିଟର ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ସହ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬୦ କିଲୋମିଟର ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ସହ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଏହା ୨୦୨୬ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 22, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:32 AM IST
Heavy Rain Alert: ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬୦ କିଲୋମିଟର ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ସହ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ତାମିଲନାଡୁ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ସରିଲା ରି-NEET-UG ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJun 21
2
International Yoga DayJun 21
3
Yoga AppsJun 21
4
SBI Probationary OfficerJun 21
5
Odia NewsJun 21