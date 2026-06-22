/Heavy Rain Alert: ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬୦ କିଲୋମିଟର ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ସହ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା କ୍ରମଶଃ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଓ ୨୫ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଏହା ୨୦୨୬ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଲୋକେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଲି ରାତିଠାରୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଗ ମନୋରମ ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦମକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଛି।
Day-1 to Day-5: Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1 to Day-3: Isolated Heavy Rainfall.
Day-1 : Heat Wave & Warm Night Warning.
Day-1 & Day-2: Hot & Humid Day.
Day-6 & Day-7: No Warning. #rainfall #forecast #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/c2mhYzecZk
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 21, 2026
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଫଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗତିଶୀଳ ହେବା ସହ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଦମକା ପବନ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।