/Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ତୋଫାନ, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଅଗ୍ରଗତି ଧୀର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଗର ମିଜାଜ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ୨୮ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ୨୨ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଆଇଏମଡି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବୋତ୍ତର ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତର, ମଧ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଝାରଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ ଏବଂ ପୂର୍ବୋତ୍ତରର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତାଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୨୩ ଓ ୨୪ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଜାରି ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ।
ବେଳେବେଳେ ଏହାର ବେଗ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଝଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ତରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ୨୩ ଓ ୨୪ ଜୁନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ‘ରଫ୍ ଟୁ ଭେରି ରଫ୍’ ରହିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ଓ ଛୋଟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ।
Warning for the State.
Day-1 to Day-3 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1 to Day-5 : Isolated Heavy Rainfall.
Day-6 & Day-7 : No Warning.#rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/ijWy8FkDGx
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 23, 2026
ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ୨୩ ଓ ୨୪ ଜୁନ୍ରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୂଳକୁ ଫେରିଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
Fishermen Warning#fishermen #warning pic.twitter.com/xLieg1MKNO
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 23, 2026
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଓ ୨୫ ଜୁନ୍ରେ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଗୋଆ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆରରେ ମଧ୍ୟ ୨୬ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମରୁ ଆଂଶିକ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଓ ଦମକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶା, ଝାରଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗତି ଧୀର ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ୧୮ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ୧୦୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ବଦଳରେ ମାତ୍ର ୬୦.୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୪୩ ପ୍ରତିଶତ କମ୍।
दैनिक मौसम परिचर्चा (22.06.2026)
अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के महाराष्ट्र (मुंबई सहित), तेलंगाना और ओडिशा के बाकी हिस्सों, और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं।
YouTube : https://t.co/jatOuG6Ch4
Facebook… pic.twitter.com/sRfIFQysuW
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 22, 2026
ସେପଟେ ଏଲ୍-ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଓ ମୌସୁମୀର ମନ୍ଥର ଗତି କାରଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଗରମ ଓ ଲୁ'ର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହିଟୱେଭ୍ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।