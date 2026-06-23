Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ତୋଫାନ, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ତୋଫାନ, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

ଆଇଏମଡି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବୋତ୍ତର ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତର, ମଧ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 23, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:49 PM IST
Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ତୋଫାନ, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
George Kurian: ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ
George Kurian20 min ago
2
FIFA 202656 min ago
3
Qatar Blast2 hrs ago
4
Odisha vigilance3 hrs ago
5
Lucknow Coaching Centre Fire4:03 AM IST