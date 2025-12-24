Advertisement
Weather Update: ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଘନକୁହୁଡ଼ି ସହ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ, ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ...

 ଆଇଏମଡି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ "ଥଣ୍ଡା ଦିନ" ଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାରରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 24, 2025, 02:39 PM IST

Weather Update: ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଘନକୁହୁଡ଼ି ସହ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ, ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ...

Weather Update: ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ପ୍ରକୃତିର କହର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।  ଗୋଟିଏ ପଟେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତକୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ଧକାରମୟ କୁହୁଡ଼ି। ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାର ପାଇଁ "ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ" ଜାରି କରିଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ସହ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ।

ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି: 
ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ ସକାଳ ୬:୩୦ରେ, ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ବିମାନବନ୍ଦର ଧଳା ଚାଦରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଆଦମପୁର, ହାଲୱାରା, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ସାରସୱା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା(Visibility) 00 ମିଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଶହ ଶହ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରେଳ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।

୧୫ ରାଜ୍ୟରେ "ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ":
କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଉତ୍ତର ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଆଇଏମଡି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର(Jammu-Kashmir), ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ(Himachal Pradesh), ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା(Odisha), ଆସାମ, ସିକିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ୧୫ଟି ରାଜ୍ୟରେ "ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ"(Yellow Alert) ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଇଏମଡି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ "ଥଣ୍ଡା ଦିନ" ଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାରରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୁହୁଡ଼ିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ:
ଆଜି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ୩୨ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ଏବଂ ୨୬ ତାରିଖରେ ଉଭୟ ଡିଭିଜନରେ କୁହୁଡ଼ି ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତଥାପି, ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨-୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ପରେ, ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ସେପଟେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ୫ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନକୁହୁଡ଼ି ସହ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପଡ଼ିବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ୭ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସରକାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ(Bhadrak), ଜଗତ୍‌ସିଂହପୁର,ଝାରସୁଗୁଡ଼ା(Jharsuguda), ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ(Kandhamal), କଟକ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର(Jagatsinghpur), କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲାକୁ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରବିବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼(Sundargarh), ଜଗତ୍‌ସିଂହପୁର, କୋରାପୁଟ ଜିଲାକୁ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ନିଂ ଜାରି ହୋଇଛି।
 

