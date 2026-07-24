/Odisha Weather Update: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Odisha Weather Update: ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୨୪ ଜୁଲାଇରୁ ୨୬ ଜୁଲାଇ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନର ପାଣିପାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର, ଉପକୂଳ ଏବଂ କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି IMD ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (Watch–Be Aware) ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର Day-1, Day-2 ଓ Day-3 ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
Updated Day-1 Warning for the State.
Isolated Heavy Rainfall Warning, Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind Warning.
#rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/lzJ5rcqPMN
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 23, 2026
ପ୍ରଥମ ଦିନ (୨୪ ଜୁଲାଇ ସକାଳ ୮.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ):
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ କି.ମି. ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (୨୪ ଜୁଲାଇରୁ ୨୫ ଜୁଲାଇ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ):
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପାଗର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ, ଝଡ଼ୋ ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Warning for the State.
Day-2,3,6,7 : Isolated Heavy Rainfall Warning.
Day-1 to Day-5 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind Warning.
#rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/Qm0CFMw4ky
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 23, 2026
ତୃତୀୟ ଦିନ (୨୫ ଜୁଲାଇରୁ ୨୬ ଜୁଲାଇ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ):
ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ୩୦ରୁ ୪୦ କି.ମି. ବେଗର ଝଡ଼ୋ ପବନ ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସତର୍କ ରହିବାକୁ IMDର ପରାମର୍ଶ:
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କହିଛି। ବିଜୁଳି ଚମକିବା ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଛଧରାଳି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି, ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ IMD ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଉଥିବା ସର୍ବଶେଷ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ।