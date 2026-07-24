Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Odisha Weather Update: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Odisha Weather Update: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Odisha Weather Update: ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୨୪ ଜୁଲାଇରୁ ୨୬ ଜୁଲାଇ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନର ପାଣିପାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର, ଉପକୂଳ ଏବଂ କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 24, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:56 AM IST
Odisha Weather Update: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୨୬ ଦିନ ପରେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ, କେନ୍ଦ୍ରର ଆଶ୍ୱାସନ ପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି..
sonam wangchuk news38 min ago
2
bahuda yatra6:00 PM IST
3
Mahanadi Water Dispute5:40 PM IST
4
Odisha vigilanceJul 23
5
top 10 news todayJul 23