/Red Alert: ୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Red Alert: ଦେଶରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇ ଓ ପାଲଘରରେ ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଉଭୟ ସହର ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ସହ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜରାଟରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ୨୨ଟି ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
IMD ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖରେ ପ୍ରି-ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ଦେଶର ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ତୋଫାନ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୮୦ରୁ ୮୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇ-ପାଲଘରରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ:
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇ, ପାଲଘର, ନାଗପୁର, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଗଡ଼ଚିରୋଲି, ଅକୋଲା ଓ ୱାର୍ଧାରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଓ ପାଲଘରରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜଳବନ୍ଦୀ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ ଦୂରେ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବଦଳିବ ପାଗ:
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗର୍ଜନ-ତର୍ଜନ ସହ ବର୍ଷା ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଏଥିସହ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ଆସନ୍ତା ୩ରୁ ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜରାଟ ସମେତ ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବିଜୁଳି-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Warning for the State.
Day-1 to Day-3 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-6 & Day-7 : Isolated Heavy Rainfall.
Day-4 & Day-5 : No Warning. #rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/Ku9GkAUKuj
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 25, 2026
ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗରମର ପ୍ରକୋପ ଜାରି:
ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଓ ବିହାରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ପାଗ ଜାରି ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଦାରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଟୱେଭ୍ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିପାରେ।
Southwest Monsoon Update !
The Southwest Monsoon has further advanced into some parts of Gujarat & Madhya Pradesh, remaining parts of Maharashtra, and some more parts of Chhattisgarh & Jharkhand, today the 24th June, 2026.#SouthwestMonsoon2026 #MonsoonAdvance #WeatherUpdate… pic.twitter.com/EoTnohSQoX
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 24, 2026
ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନର ପୂର୍ବାନୁମାନ:
ଜୁନ୍ ୨୬ ଓ ୨୭ ତାରିଖରେ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସିକ୍କିମ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, କୋଙ୍କଣ, ଗୋଆ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝଡ଼ୋ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।