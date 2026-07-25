Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: IMDର ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ, ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: IMDର ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ, ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

IMDର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନିମ୍ନଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍‌ର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର, ପଶ୍ଚିମ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ୋତ୍ପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 25, 2026, 06:28 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:28 AM IST
Heavy Rain Alert: IMDର ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ, ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bahuda Yatra 2026: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ଫେରିଲେ ୩ ଠାକୁର,ସିଂହଦ୍ବାର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ
Bahuda Yatra 20265:52 PM IST
2
Bahuda Yatra 20265:32 PM IST
3
Ravneet Singh Bittu ResignsJul 24
4
top 10 news todayJul 24
5
NEET-UG 2026 Paper LeakJul 24