/Heavy Rain Alert: IMDର ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ, ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୁଣିଥରେ ଜୋର ଧରିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଡ଼ୋତ୍ପାତ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ବିଶେଷକରି ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବାବେଳେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।
IMDର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନିମ୍ନଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର, ପଶ୍ଚିମ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ୋତ୍ପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୨୫ ଜୁଲାଇ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ଥିବା ପାଣିପାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସତର୍କତା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀରୁ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
Warning for the State.
Day-1 to Day-5: Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall Warning.
Day-1 to Day-7: Isolated Heavy Rainfall Warning.
Day-1 to Day-5 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind Warning. pic.twitter.com/4HaJEApAmC
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 24, 2026
ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ୋ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Fishermen Warning #fishermen #warning pic.twitter.com/TYzhM9AvLF
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 24, 2026
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ମଧ୍ୟ ପାଗ ଖରାପ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଓ ଫରିଦାବାଦରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ୪୦ରୁ ୭୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ଗରମରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସହିତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ୮୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିହାରର ପାଟନା ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Latest satellite animation pic.twitter.com/lFhYZHBepS
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 24, 2026
ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର, କୋଟା ଓ ଉଦୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଭୋପାଳ ଓ ଗ୍ୱାଲିୟର ସମେତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୬୦ରୁ ୬୫ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି।
ଗୁଜରାଟର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ସୁରତ ଓ ରାଜକୋଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ଓ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ଆଜି ପାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବ। ୬୦ରୁ ୭୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଦେହରାଦୁନ, ମନାଲୀ, ଶ୍ରୀନଗର, ଜମ୍ମୁ, କୁପୱାଡା ଓ କିଶ୍ତୱାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ବିରତ ରହିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ IMD ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।