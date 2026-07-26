/Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...

Heavy Rain Alert: ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୨୬ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ସକାଳ ୮:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା (୨୦ ସେମିରୁ ଅଧିକ) ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
Warning for the State.
Day-1 & Day-2: Isolated Extremely Heavy Rainfall Warning.
Day-3 & Day-4: Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall Warning.
Day-5 to Day-7: Isolated Heavy Rainfall Warning.
Day-1 to Day-7 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind Warning. pic.twitter.com/IF6k9sDTkf
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 25, 2026
କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (Take Action) ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଜଳବନ୍ଦୀ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳଜମା ଏବଂ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ।
Fishermen Warning #fishermen #warning pic.twitter.com/2kr10ubogQ
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 25, 2026
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାହାରକୁ ନଯିବା, ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ IMD ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଆରାମଦାୟକ ପାଗ:
IMD ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଦିନସାରା ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ମଝିରେ ମଝିରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୨ରୁ ୩୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୫ରୁ ୨୭ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ବର୍ଷା ସହିତ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୨୦ରୁ ୩୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା:
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନର ବିପଦ ବଢ଼ିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି IMD ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇ, ଗୁଜରାଟ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:
ପଶ୍ଚିମ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ, କୋଙ୍କଣ, ଗୋଆ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୁଜରାଟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ବେଗବାନ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିହାରରେ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ:
ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ନଦୀ, ନାଳ ଓ ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।