Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...

Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...

Heavy Rain Alert: ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 26, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:58 AM IST
Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gujarat Flood Crisis: ବନ୍ୟାରେ ବେହାଲ ଗୁଜରାଟ, ୩୫ ମୃତ; ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ୨୧ଟି ବଡ଼ ବନ୍ଧ
gujarat flood23 min ago
2
CM Mohan MajhiJul 25
3
Odisha newsJul 25
4
top 10 news todayJul 25
5
Pralhad JoshiJul 25