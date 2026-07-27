Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Weather Update: ଜଳପ୍ରଳୟରେ ଥରହର ଭାରତ, ୧୩୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ; ୧୮ ରାଜ୍ୟରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ

Weather Update: ଜଳପ୍ରଳୟରେ ଥରହର ଭାରତ, ୧୩୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ; ୧୮ ରାଜ୍ୟରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ

ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଗୁଜରାଟ। ଗତ ଦୁଇ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ୫୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାଟଣ, ବାନାସକାଠା, ସାବରକାଠା, ମେହସାଣା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ସୁରଟ ଓ ନବସାରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଅନେକ ରାସ୍ତା, ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ, ବେସମେଣ୍ଟ ଓ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି NDRF, SDRF ଓ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 27, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:35 AM IST
Weather Update: ଜଳପ୍ରଳୟରେ ଥରହର ଭାରତ, ୧୩୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ; ୧୮ ରାଜ୍ୟରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଜଳପ୍ରଳୟରେ ଥରହର ଭାରତ, ୧୩୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ; ୧୮ ରାଜ୍ୟରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ
weather report27 min ago
2
Adhara Pana Ritual 2026Jul 26
3
top 10 news todayJul 26
4
CWG 2026Jul 26
5
PM ModiJul 26