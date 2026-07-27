/Weather Update: ଜଳପ୍ରଳୟରେ ଥରହର ଭାରତ, ୧୩୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ; ୧୮ ରାଜ୍ୟରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ

Weather Update: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୁଜରାଟରୁ ଆସାମ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ବର୍ଷାଜନିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ୧୩୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୧୬ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି।
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଗୁଜରାଟ। ଗତ ଦୁଇ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ୫୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାଟଣ, ବାନାସକାଠା, ସାବରକାଠା, ମେହସାଣା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ସୁରଟ ଓ ନବସାରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଅନେକ ରାସ୍ତା, ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ, ବେସମେଣ୍ଟ ଓ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି NDRF, SDRF ଓ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ସୁରଟରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ କଲୋନୀ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ୩ରୁ ୪ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଜମିଛି। ନବସାରୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଓ ଅମ୍ବିକା ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୪ରୁ ୬ ଫୁଟ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ୨,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି।
Tunga (Gajanur) Dam As on 27th July 7AM
Hourly inflow - 8587 cusecs
Daily inflow - 10489 cusecs
Overi) July 27, 2026
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ। ବଲିଆରେ ଘାଘରା ନଦୀର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଘର ଓ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଏକ ଅଂଶ ନଦୀରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ବାରାବଙ୍କିରେ ସରୟୂ ନଦୀ ବିପଦ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାରୁ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି।
ଆସାମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଠାରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୬୬ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ବାସହରା ହୋଇ ତ୍ରାଣ ଶିବିରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ସହରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କପଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ସିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ପାଣି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଗୁଜରାଟ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ଆସାମ ସମେତ ୧୮ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାହାରକୁ ନଯିବା, ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।