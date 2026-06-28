Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ୫୦କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭାରି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ୫୦କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭାରି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 28, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:27 AM IST
Heavy Rain Alert: ୫୦କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭାରି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଆଜି ସାଢ଼େ ୧୦ ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୂକମ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJun 27
2
Odia NewsJun 27
3
Indian Navy Recruitment 2026Jun 27
4
FIFA 2026Jun 27
5
Odia NewsJun 27