/Heavy Rain Alert: ୫୦କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭାରି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖ ପାଇଁ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ହେବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତ, ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ।
ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଜୁନ୍ ୨୮ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ, ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କି.ମି. ବେଗରେ ଝଡ଼ ପବନ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା:
-କନ୍ଧମାଳ
-କୋରାପୁଟ
-କେନ୍ଦୁଝର
ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା:
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା..
Warning for the State.
Day-1 to Day-6 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1 to Day-7 : Isolated Heavy Rainfall.
Day-4 & Day-5 : Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall.
Day-1 : Hot and Humid Day Warning. pic.twitter.com/XYhkbiiB8d
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 27, 2026
ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା:
ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ନୂଆପଡ଼ା।
IMDର ପରାମର୍ଶ:
ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ।
ସେପଟେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ସାରାଦିନ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଉମସରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ତୀବ୍ର ପବନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସତର୍କ ରହିବାକୁ IMD ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
Weather Warning for 27th June, 2026#SouthwestMonsoon #WeatherUpdate #RainfallForecast #HeatWave #IndiaWeather #Monsoon2026 #ThunderstormAlert #HeavyRain #WeatherWarnings@moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA pic.twitter.com/aXcwpzaQE9
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 27, 2026
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣାସୀ, ଗାଜିପୁର, ଜୌନପୁର, ଆଜମଗଡ଼, ମଉ, ବାଲିଆ, ଗୋରଖପୁର, ଦେଓରିଆ, କୁଶୀନଗର, ମହାରାଜଗଞ୍ଜ, ସନ୍ତକବୀରନଗର, ବସ୍ତି ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ନେଇ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ହଠାତ୍ ନଦୀ ଓ ଝରଣାର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସହ ତୀବ୍ର ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
IMD କୃଷକ, ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣିପାଗର ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।