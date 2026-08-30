Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Rain in Odisha: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ! ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଲା ବର୍ଷା ବିପଦ, ୩୧ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ

Rain in Odisha: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ! ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଲା ବର୍ଷା ବିପଦ, ୩୧ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ସମୁଦ୍ରରେ ପବନର ବେଗ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ରହିପାରେ। ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୬୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 30, 2026, 06:37 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:37 AM IST
Rain in Odisha: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ! ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଲା ବର୍ଷା ବିପଦ, ୩୧ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଡିଏନଏ ଜିନୋମ୍ ସିକୋଇନ୍ସିଂ
2
3
4
5