/Rain in Odisha: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ! ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଲା ବର୍ଷା ବିପଦ, ୩୧ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ

Rain in Odisha: ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିପାରେ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ସମୁଦ୍ରରେ ପବନର ବେଗ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ରହିପାରେ। ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୬୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି#Odisha #lowpressure pic.twitter.com/qXXofTclOT
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 29, 2026
ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ରଫ୍ ଠାରୁ ଭେରି ରଫ୍ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ରୁ ୩୧ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Fishermen Warning#Fishermen #warning pic.twitter.com/Oyz9d3ck4c
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 29, 2026
ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ତାରିଖ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଚେତାବନୀ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ଏହାସହ କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଓ ପୁରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Warning for Odisha.
Day-1 & Day-2 : Extremely Heavy Rainfall.
Day-1 to Day-4 : Heavy to Very Heavy Rainfall.
Day-1 to Day-6 : Heavy Rainfall.
Day-1 to Day-5 : Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.
Day-7 : No Warning.#odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/USqiHAjCtD
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 29, 2026
କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ୩୦ରୁ ୫୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।