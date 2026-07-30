/Heavy Rain Alert: ୪ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ବିପଦ! ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ IMD ଜାରି କଲା ରେଡ୍ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ...

Heavy Rain Alert: ସାରା ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୁଣିଥରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୩୦ ଜୁଲାଇରୁ ୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ୨୦ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଛତିଶଗଡ଼ର ମଧ୍ୟଭାଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆସୁଥିବା ଆର୍ଦ୍ର ପବନ ସହ ମିଶି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
Warning for Odisha.
Day-1 : Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall.
Day-1 to Day-5 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.
Day-5 to Day-7 : Isolated Heavy Rainfall.#rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/5lxjRYZtCO
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 29, 2026
ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ସମେତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସହ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜନଜୀବନ ବ୍ୟାହତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ୪ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ପଞ୍ଜାବର ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Latest satellite animation pic.twitter.com/MCeD2kyArV
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 30, 2026
ସେହିପରି ବିଦର୍ଭ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, କୋଙ୍କଣ, ଗୋଆ, ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭାରିରୁ ଅତିଭାରି ବର୍ଷା ସହ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେରଳ, ଉପକୂଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
The Deep Depression over central parts of Chhattisgarh moved westwards with a speed of 15 kmph during past 6 hours, and lay centred at 2330 hrs IST of yesterday, the 29th July 2026, over Western parts of central Chhattisgarh and adjoining east Madhya Pradesh near latitude 21.9°N… pic.twitter.com/k2hYzlQpvO
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 29, 2026
ଏପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ସମୁଦ୍ରରେ ୫୦ରୁ ୬୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ କଡ଼ା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାଇବା, ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।