Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ୪ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ବିପଦ! ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ IMD ଜାରି କଲା ରେଡ୍ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ...

Heavy Rain Alert: ୪ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ବିପଦ! ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ IMD ଜାରି କଲା ରେଡ୍ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ...

ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଛତିଶଗଡ଼ର ମଧ୍ୟଭାଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବଦାବ ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 30, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:01 AM IST
Heavy Rain Alert: ୪ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ବିପଦ! ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ IMD ଜାରି କଲା ରେଡ୍ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ...
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ନିଖୋଜ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର,ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆ ପଛ ପଟ ପାଣି କୁ
Odisha news5:54 PM IST
2
CWG 2026Jul 29
3
top 10 news todayJul 29
4
school holidayJul 29
5
Anti Paper Leak Amendment BillJul 29