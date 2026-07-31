/Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା! ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ IMDର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ୩୧ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମ, ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗର୍ଜନ-ତର୍ଜନ ସହ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଦିନସାରା ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିପାରେ। ସକାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ରାତି-ତିନୋଟି ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ୩୧ ଜୁଲାଇରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଦିନଟି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଷ୍କ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ୩ରୁ ୫ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି।
ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ IMD ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଅହମଦାବାଦ ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୨ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ଅସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଜୟପୁର, ଭରତପୁର, ଅଜମେର, ଉଦୟପୁର, କୋଟା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଏପରିକି ବିହାରରେ ୩୧ ଜୁଲାଇରୁ ୫ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଜନ, ବଜ୍ରପାତ ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କୋଙ୍କଣ-ଗୋଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକ୍କିମ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନ ରହିବା, ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।