Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା! ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ IMDର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା! ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ IMDର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନ ରହିବା, ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 31, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:02 AM IST
Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା! ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ IMDର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PM Modi: ଆଣ୍ଟି ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍ ପରେ ମୋଦୀ ଜାରି କଲେ ଏହି ଭିଡିଓ, କହିଦେଲେ ଏମିତି କିଛି
PM Modi6:00 PM IST
2
AntiPaper Leak BillJul 30
3
top 10 news todayJul 30
4
Dhabaleswar PithaJul 30
5
Odisha newsJul 30