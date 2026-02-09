Weather Report: ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ରହିବ ପାଗ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ....

Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ଖସିବା ସହ ପୁଣି ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କମିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ଆହୁରୀ କମିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ତଥା ଶୀତର ସହର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣିରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ଶାତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି।
ଆଜି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାରରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୮ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ରାଉରକେଲାର ତାପମାତ୍ରା ୯ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୧୧ ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗିରରେ ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି ରାତି ଓ ଭୋର୍ ସମୟର ତାପମାତ୍ରା। ସେହିପରି ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଢୋଙ୍କାନାଳର ତାପମାତ୍ରା ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନାଗିରିରେ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/zxmkWOFBkp
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) February 8, 2026
ସିଲଭର ସିଟି କଟକରେ ଓ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୫°C ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିଅସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାରିପଦା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୧୫°C ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଛତରପୁର ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ ୧୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପୁରୀରେ ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଶୀତ ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ କମୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ପବନ ବହିଛି, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୩-୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୦-୧୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ୧୦-୨୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଫଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେଉଛି।
ଆଇଏମଡି ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଫେବୃଆରୀ ୯ ଏବଂ ୧୦ ତାରିଖରେ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ସକାଳେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି କିମ୍ବା କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ପରେ, ଆକାଶ ପ୍ରାୟତଃ ସଫା ରହିବ, ଏବଂ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଶୀତଳ ଲହରୀର କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ।
ପଶ୍ଚିମ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନାହିଁ, ଯଦିଓ ଫେବୃଆରୀ ୯ ରୁ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକା ତୁଷାରପାତ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଶୀତ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି।