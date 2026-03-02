Weather Report: ହୋଲିରେ ହେବ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Trending Photos
Weather Report: ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦିନବେଳା କରା ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ ରୁ ୩୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗରମ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମୀ ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ୧୨୦କି.ମି ବେଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମା ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ାଇଛି। ୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତିରେ ପଶ୍ଚିମୀ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମୀ ବିସ୍ତାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମୀ ବିସ୍ତାର ପଶ୍ଚିମୀ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
मौसम संबंधी चेतावनी
मुख्य बिंदु
उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4-6 डिग्री सेल्सियस और मध्य भारत में हफ़्ते के ज़्यादातर दिनों में 3-5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने की संभावना है।
एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से, जम्मू-कश्मीर में 04-08, हिमाचल… pic.twitter.com/wylF6qy30l
— India Meteorological Department (@Indiametdept) March 2, 2026
ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା:
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଉଭୟ ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ୪ ରୁ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୭ ଏବଂ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କାଲି ୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
— RWFC New Delhi (@RWFC_ND) March 2, 2026
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ୪ ଏବଂ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କୋଙ୍କଣ ଏବଂ ଗୋଆର କିଛି ଅଂଶରେ ଖରା-ଗରମ ଜାରି ରହିବ। ୪ ରୁ ୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୪-୬ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିବ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୦ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧୫ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ୩-୪ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।