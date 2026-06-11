/Heavy rain alert: IMD ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ: ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରି-ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମ ବିକ୍ଷୋଭର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼, ବଜ୍ରପାତ ଓ ବର୍ଷାର ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ସେହିପରି ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ୫ରୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା (୭ରୁ ୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି:
IMDର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ, ତାମିଲନାଡୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମିଜୋରାମ, ମେଘାଳୟ, ସିକ୍କିମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ଲଦାଖ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏହା ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
Weather Warning for 10th June, 2026#Monsoon2026 #HeavyRainfall #WeatherUpdate #IndiaWeather #RainForecast #ThunderstormAlert #SouthwestMonsoon #WeatherWarnings@moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA pic.twitter.com/PUfH1d7JxE
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 10, 2026
ଗତ ସାତ ଦିନ ଧରି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଚେନ୍ନାଇ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହରନାଇ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଲିଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ୨ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
୧୩ ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ପଶ୍ଚିମ ବିକ୍ଷୋଭ:
IMD ଅନୁସାରେ ୧୧ ଜୁନରୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ପଶ୍ଚିମ ବିକ୍ଷୋଭ ୧୩ ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରଖିବ। ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏହି ପାଣିପାଗୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଓ ଶୀତଳ ପରିବେଶ ଆଣିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ୧୧, ୧୨ ଓ ୧୩ ଜୁନରେ ଝଡ଼, ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
IMD Weather Warning !
Under the influence of western disturbance, wet spell likely over northwest India till 13th with possibility of thunderstorm with gusty winds (50-60 kmph) & hailstorm on 11th & 12th June, 2026.
Stay tuned for the latest weather updates and forecasts.… pic.twitter.com/4F0bb5HD6l
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 10, 2026
ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨ ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା:
ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଝଡ଼ପବନ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୭୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୨.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିଅସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା।
ଆଜି ୨୨ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ର ସତର୍କତା:
ପଶ୍ଚିମ ବିକ୍ଷୋଭର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଗୁଜରାଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଶର ୨୨ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ (Yellow Alert) ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକ୍କିମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୋଆ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
୧୨ ଜୁନରେ କେଉଁଠି ବର୍ଷିବ ବର୍ଷା?
୧୨ ଜୁନରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଝଡ଼ ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୫୦ରୁ ୭୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ପଡ଼ିପାରେ। କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ କେରଳର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
୧୩ ଜୁନର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ:
୧୩ ଜୁନରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଝଡ଼ ଓ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ୫୦ରୁ ୭୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିହାରର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ଗରମ ପାଗ ପାଇଁ ସତର୍କତା:
IMD ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ୨ରୁ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ, ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ୟାନମ, କୋଙ୍କଣ, ଗୋଆ, ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଓ କାରାଇକାଲରେ ଏପରି ପାଗ ଜାରି ରହିବ।