Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Heavy rain alert: IMD ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ: ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

Heavy rain alert: IMD ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ: ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରି-ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମ ବିକ୍ଷୋଭର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼, ବଜ୍ରପାତ ଓ ବର୍ଷାର ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ସେହିପରି ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ୫ରୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା (୭ରୁ ୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 11, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:33 PM IST
Heavy rain alert: IMD ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ: ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TMC In Crisis:ମମତାଙ୍କୁ ଝଟ୍‌କା,ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ TMC ସାଂସଦ ପ୍ରକାଶ
TMC In Crisis20 min ago
2
India Weather Update21 min ago
3
Nandankanan53 min ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Odisha news2 hrs ago