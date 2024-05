Cyclone Alert: ବାତ୍ୟା ରେମଲ ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡିଶାକୁ ଭୟ...

Cyclone Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ। ଯାହା ଆଗକୁ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ୨୨ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ୨୪ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଲଘୁଚାପରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ( ଓ୍ବେଲ୍ ମାର୍କଡ୍ ଲୋପ୍ରସର) ଓ ପରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ। ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବା ପରେ ହିଁ ଏହା ଗତିପଥ ଓ ତିବ୍ରତା ନେଇ ଆକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମାବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ “ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ” ଟି ଆଗମୀ ୩-୪ ଦିନରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଇବା ସହ ଆହୁରି ବଳ ଗୋଟାଇ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ୨୧ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ।

A low pressure area is likely to form over southwest Bay of Bengal around 22nd May. It is likely to move initially northeastwards and concentrate into a depression over central parts of Bay of Bengal around 24th May,2024.

— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 18, 2024