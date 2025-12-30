Weather Report: ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ନୂଆବର୍ଷ, ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବ ଶୀତଲହରୀ

Trending Photos
Weather Report: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ନୂତନ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ବର୍ଷା ପରେ, ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩ ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ହରିୟାଣା ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ୩ ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହା ଥଣ୍ଡାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ପାଗ
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର ୩୦ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଆକାଶ ମେଘୁଆ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବ
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଦିବସ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଘନ କୁହୁଡି ଆଲର୍ଟ
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦେଓରିଆ, ଗୋରଖପୁର, ସନ୍ଥ କବୀର ନାଗର, ବସ୍ତି, କୁସିନାଗର, ମହାରାଜଗଞ୍ଜ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନାଗର ଏବଂ ଗୋଣ୍ଡାରେ ଘନ କୁହୁଡି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଳରାମପୁର, ଶ୍ରାବସ୍ତୀ, ବହରାଇଚ୍, ଲକ୍ଷ୍ମପୁର ଖେରୀ, ସୀତାପୁର, ବିଜନୋର, ମୋରାଡାବାଦ, ରାମପୁର, ବରେଲି, ଏବଂ ପିଲିବିଟ୍ ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜମଗଡ, ମାଉ, ବାଲିଆ, ହାର୍ଡୋଇ, ଫାରୁଖାବାଦ, କନ୍ନୌଜ, କାନପୁର ଦେହତ, କାନପୁର ନାଗର, ଉନ୍ନାଓ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ବାରବାଙ୍କି, ରାୟବରେଲି, ଆମେଥୀ, ସୁଲତାନପୁର, ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକର ନାଗରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସାହାରନପୁର, ଶାମଲି, ମୁଜାଫରନଗର, ବାଗପାଟ, ମେରୁଟ, ଗାଜିଆବାଦ, ହାପୁର, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର, ବୁଲନ୍ଦଶହର, ଏବଂ ଆଲିଗଡରେ ଘନ କୁହୁଡି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ବିହାର ପାଣିପାଗ
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ବିହାରରେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ପାଗ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ପାଟନା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣ, ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣ, ସିୱାନ, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଏବଂ ଛାପ୍ରା ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଜାଫରପୁର, ବୈଶାଳୀ, ବେଗୁସରାଇ, ସମସ୍ତିପୁର, ଦରଭଙ୍ଗା ଏବଂ ମଧୁବାଣୀରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା 50 ମିଟର ତଳେ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଲହରୀ
ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ନୂଆବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ଜାଡ଼ ଅନୁଭୂତ ହେବ । ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ୧୫ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଥିଲା । ୩.୬ ଡିଗ୍ରୀରେ ଥରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା । ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ୫.୨, ଫୁଲବାଣୀରେ ୫.୫, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ୬, କୋରାପୁଟରେ ୬.୪, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୬.୫, ରାଉରକେଲାରେ ୭, ଅନୁଗୁଳରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୮ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା । କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୫.୬ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଥିଲା । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୪.୮, ଫୁଲବାଣୀରେ ୧.୮, କଟକରେ ୧.୫, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୧.୪ ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୧ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଥିଲା । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଫୁଲବାଣୀ ଓ କୋରାପୁଟରେ ପାରଦ ୭ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ । ଅନୁଗୁଳ ଓ ରାଉରକେଲାରେ ୮ ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୯ ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ । ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ବା ୧ ତାରିଖରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୮ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳ, ରାଉରକେଲା ଓ କୋରାପୁଟରେ ୯ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ । ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗିର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ୧୧ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ ।
ବୁଧବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଟକ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ଉତ୍ତର, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହଡ଼ି ରହିବ । ୧ ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀରେ ଅତି କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ।