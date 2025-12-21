Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3049002
Zee OdishaWeather

Weather Update: ଶୀତରେ ଥରିବ ଦେଶର ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ! ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସଡ଼କ ପରିବହନ, ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଏବଂ ବିମାନ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 21, 2025, 09:27 PM IST

Trending Photos

Weather Update: ଶୀତରେ ଥରିବ ଦେଶର ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ! ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

Weather Update: ଶୀତର ଲହରୀ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଉତ୍ତର ଭାରତର କିଛି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଗ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ଏହି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିଛି। 

ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସଡ଼କ ପରିବହନ, ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଏବଂ ବିମାନ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି । ଡିସେମ୍ବର ୨୧, ୨୨ ଏବଂ ୨୩ ତାରିଖରେ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଲେହ ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

କୁହୁଡ଼ି କାରଣରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୁହୁଡି କାରଣରୁ ସଡ଼କ, ରେଳ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଦିନସାରା ହାଲୁକା ପବନ ବହିବା ସହ କୁହୁଡ଼ିର ଏକ ସ୍ତର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି । ଫଳରେ ଦିନ ତମାମ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତାଜନକ ପାଲଟିଛି । ନିକଟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାରୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଶା କରାଯାଉନାହିଁ। CPCB ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାରାହାରି AQI ପ୍ରାୟ 390 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ୪୫୮, ୱାଜିରପୁର ୪୫୧, ରୋହିଣୀ ୪୪୯, ଜାହାଙ୍ଗୀରପୁରୀ ୪୪୮, ଆନନ୍ଦ ବିହାର ୪୪୨, ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକା ୪୩୯ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ବଢିବ।

ପଞ୍ଜାବରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୮.୮ ଏବଂ ଅମୃତସରରେ ୧୧.୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଲୁଧିଆନାପେ ୮ ଡିଗ୍ରୀ , ବଠିଣ୍ଡାରେ ୮.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ପଟିଆଲା ୯.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହରିୟାଣାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାଜସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ହିମାଚଳରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ଏବଂ ୨୨ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Also Read- UIIC Recruitment 2025: ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି

Also Read- ନୂଆ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ଆଣିବ ନା କ୍ଷତି? ଜାଣନ୍ତୁ ସୂଚନା

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

PM Modi
PM Modi: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାୟୋପିକ 'Maa Vande'ର ସୁଟିଂ...ଜାଣନ୍ତୁ ମୋଦୀଙ୍କ ଭୂ
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୨୨ରେ ବସୁମାନ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ
Odia News
ବଢୁଥିବା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍
Political News
ପୁଅଠାରୁ ଅଧିକ ସେବା କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ- ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ
VB G ram G Bill 2025
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା VB-G RAM G ବିଲ୍‌-୨୦୨୫