Weather Update: ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନ ଜୀବନ,ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ୧୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ

Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡି଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ଜନ ଜୀବନ। କୁହୁଡି ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତାଜା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ୧୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ କରିଥିବାବେଳେ ୧୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଓ ୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରୀ ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିପାରେ। ବିଶେଷ କରି, ଦୁଇ ରୁ ତିନି ଦିନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଖସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ଆଜି ଉତ୍ତର ତୁଳନାରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ
ରାଉରକେଲା ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 50ମିଟର ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେ 400ମିଟର ସହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି
ଉପଗ୍ରହ ରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉପକୂଳ ଓଡିଶା ସହ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, କନ୍ଧମାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ରେ ପ୍ରଭାବ pic.twitter.com/6ux70K5mMv
Minimum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/U2790oVEqw
ସେପଟେ,ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଜାଡ଼। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।ଜାନୁଆରୀ ୨ ରୁ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ। ଶୀତ ଲହରୀ ମଧ୍ୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ବର୍ଗରେ ରହିଛି।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଶୁକ୍ରବାର (ଜାନୁଆରୀ ୨) ପାଇଁ ଏନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ସକାଳ ଠାରୁ ଜିରୋ ଭିଜିବିଲିଟି ରହିଛି। ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୧ ଜାନୁଆରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୭.୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଦୁଇ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଥିଲା। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3.7 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ:
ଆଇଏମଡି ଜାନୁଆରୀ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ।