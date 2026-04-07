Weather Update: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Zee OdishaWeatherWeather Update: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 07, 2026, 01:12 PM IST

Weather Update: ଯଦିଓ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗ ଫେବୃଆରୀ ପରି ଥଣ୍ଡା ରହିଛି। ଏହା ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପ୍ରିଲ ୭ ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ନୋଏଡା, ଫରିଦାବାଦ ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦ ସମେତ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ତଥାପି, ଏହି ଥଣ୍ଡା ପାଗ କେବଳ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ଏପ୍ରିଲ ୯ ପରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେବା ନେି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଏପ୍ରିଲ ୭ ଏବଂ ୮ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ପାଇଁ ଏକ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହିତ ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଧୂଳି ଝଡ଼ ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ ୯ ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହୋବ ଏବଂ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏପ୍ରିଲ ୯ ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗରମ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୭ ରୁ ୮ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଝଡ଼ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି।

Priyambada Rana

Navjot Singh Sidhu
Bharatiya Rashtrawadi Party: ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗଢିଲେ ନୂଆ ଦଳ
Odisha news
Odisha News: ଗୋ-ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ବଡ଼ ଚଢାଉ, ମିଳିଲାଣି ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ରାଶି
Donald Trump
Donald Trump: ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ: ଟ୍ରମ୍ପ
Odisha news
Odisha News: ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକା ସହ କୁକର୍ମ କରି ଯୁବକ ଫେରାର୍, ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା