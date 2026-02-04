Weather Update: ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ...

Trending Photos
Weather Update: ଦେଶର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ପାହାଡ଼ି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଫେବୃଆରୀ ୬-୭ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନିମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ଫେବୃଆରୀ ୨ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶ୍ଚିମୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ୬ରାତିରୁ ଏକ ନୂଆ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଆଇଏମଡି କହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଶୀତ ଲହରୀ ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ହରିଆଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଏବଂ ବିହାର ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ, ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚତା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନେକ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହିମସ୍ଖଳନ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘୁଆ ରହିଛି। ଗତ ଦିନରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଫଳରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ କାଲି ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭର୍ ସମୟରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ବର୍ଷା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀର AQI ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ରହିଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜନୌର, ଅମରୋହା, ଶାମଲି ଏବଂ ମୁଜାଫରନଗର ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଫସଲକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗ୍ରା ଏବଂ ମୁରାଦାବାଦ ଡିଭିଜନ ସମେତ ୨୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ। ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି।
ରାଜସ୍ଥାନରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ଏକ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯୋଗୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୁତ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। ଆଇଏମଡି କହିଛି ଯେ ଏକ ପଶ୍ଚିମୀ ବିସ୍ତାର ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପାଣିପାଗ:
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଭୋପାଳ, ବିଦ୍ୟା, ରାଜଗଡ, ରାଇସେନ, ମାଣ୍ଡସର, ଅଗର, ନେମୁଚ, ଗୁନା, ଶିବପୁରୀ, ଗ୍ୱାଲିଅର, ଅଶୋକନଗର, ଡାଟିଆ, ଭଣ୍ଡ, ମୋରେନା, ଶୋପୁରକାଲା, ସିଙ୍ଗରାଉଲି, ରେୱା, ସିଦ୍ଧୁଜ, କଟନା ନିୱାରୀ, ଟିକାମଗଡ, ଏବଂ ମହାରାଜରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।