/Heavy Rain Alert: ୮୫ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସୋମବାର ପାଇଁ ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଖରାପ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୧୯ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୮୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶାର ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗିର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ପବନ (ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦–୫୦ କିମି) ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
Warning for the State.
Day-1 to Day-7 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-3 & Day-4 : Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall.
Day-1 to Day-7 : Isolated Heavy Rainfall.
Day-1 & Day-2 : Hot and Humid Day Warning.#rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/xTJqkZrU7w
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 28, 2026
ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ୩୦–୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ନଯିବା, ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ନ ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ହଠାତ୍ ବଦଳିପାରେ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରବିବାର ରାତିରୁ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହ ସୋମବାର ଦିନସାରା ମେଘୁଆ ପାଗ ଓ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ପବନ କାରଣରୁ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ୬୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷାର ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ୩୦ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ବିହାରର ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣ, ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣ, ପାଟନା, ସୀତାମଢ଼ି, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ସାରଣ, ସିୱାନ, ଗୟା, ଦରଭଙ୍ଗା, ମଧୁବନୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ, କିଶନଗଞ୍ଜ, ଭାଗଲପୁର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ବଶେଷ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରି ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ IMD ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗରରୁ ଲଗାତାର ଆର୍ଦ୍ରତା ମିଳୁଥିବାରୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।