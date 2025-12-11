Weather Update: ଶୀତରେ ଥରିବ ଏହି ସ୍ଥାନ, IMD ପକ୍ଷରୁ ବଡ ଅପଡେଟ୍

Advertisement
ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜି ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିଲା ୧୬ଟି ସହର । ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୩.୫ ଏହା ପଛକୁ ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ୪ ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ ୫.୨ ଡିଗ୍ରୀ, ଚିପିଲିମାରେ ୬.୧, ରାଉରକେଲାରେ ୬.୬, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୬.୮ ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ୭, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ୮, କିରେଇରେ ୮.୧ ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୮.୬, କୋରାପୁଟ ଓ ବଲାଙ୍ଗିରରେ ୯.୩ ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୯.୬, ସୋନପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

Weather Update:  ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ଲହରୀ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଡିସେମ୍ବର ୧୩, ୨୦୨୫ ରୁ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଭାରତର ୧୩ଟି ସହରରେ ଥଣ୍ଡା ବଢିବା ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ଶନିବାର ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭିଜିବିଲିଟି କମିପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନ୍, ମନାଲି ଏବଂ ସିମଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିମଲା ଏବଂ ମନାଲି ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଏବଂ ନୈନିତାଲରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ବିହାରର ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ, ପାଟନା, ଗୟା ଏବଂ ଭାଗଲପୁରରେ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ଶନିବାର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ  ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସକାଳେ ଥଣ୍ଡାର ପରିମାଣ ବଢିପାରେ। ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ଶନିବାର ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ବାଦଲ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଆମେଥି, କୁଶିନଗର ଏବଂ ବରେଲିରେ ମେଘ ଘୋଡ଼ାଇ ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ପଡୁଛି। ତୁଷାରପାତ କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ୧୨ ଡିସେମ୍ବରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପାଗ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ, ମସୁରୀ ଏବଂ ନୈନିତାଲରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା କମିଛି। ଚାମୋଲିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କାଶ୍ମୀରରେ ୧୩ରୁ ୧୫ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ।

