Weather Updates: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବଢିବ ଶୀତ ଲହରୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଖସିଲା ଜାଡ଼

Weather Updates:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସୋମବାର (୧୯ ଜାନୁଆରୀ) ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଶୀତ ଲହରୀକୁ ତୀବ୍ର କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମୀ ପବନ ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବ।
ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସକାଳୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୪ ରୁ ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୭ ରୁ ୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଶୀତ ଲହରୀ ତୀବ୍ର ହେବ
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଥଣ୍ଡା ସହିତ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିଛି। ରବିବାର, ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ୫୦ ମିଟର ତଳେ ଖସିଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ରବିବାର, ହରଦୋଇରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଉଭୟ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଆଗ୍ରା, ଫିରୋଜାବାଦ, ମେନ୍ପୁରୀ, ଏଟାୱା, ବରେଲି, ପିଲିବିଟ୍, ଶାହାଜାହାନପୁର, ଲକ୍ଷ୍ମପୁର ଖେରୀ, ସୀତାପୁର, ବାହରାଇଚ୍, ଶ୍ରାବସ୍ତି, ଗୋଣ୍ଡା, ବଳରାମପୁର, ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗର, ବସ୍ତି, ସନ୍ତକବୀରନଗର ଏବଂ କୁଶିନଗର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ। ତା’ପରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଏହା ପରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ୨-୪ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ୨-୩ ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ବିହାର ପାଗ
ବିହାରରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ସକାଳ ସାରା କୁହୁଡ଼ିର ଘନ ଚାଦର ବ୍ୟାପିଯାଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଗୟାଜୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିହାରର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପାଟନା, ଗୟାଜୀ, ବକ୍ସର ଏବଂ କୈମୁର ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ବିହାରର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା କୁହୁଡ଼ିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ରହିବ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି
ଆସୁଥିବା ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୩ ରୁ ୫ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୂମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀରେ ପାରଦ ୧୬ ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକ ଓ ଛତ୍ରପୁରରେ ୧୫, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ଭଦ୍ରକରେ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ୨୦ ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।