Weather Updates: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଘନ କୁହୁଡି, ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟାହତ

Weather Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଲହରୀ ଚାଲିଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତର ପାହାଡିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି। ସୋମବାର ରାତିରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ଆସାମ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ କୁହୁଡ଼ିର ଆବରଣ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ସମେତ ଅନେକ ବିମାନ ସେବା କମ୍ପାନୀ ଯାତ୍ରା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ସୋମବାର (ଡିସେମ୍ବର ୨୯, ୨୦୨୫) ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି, "ଦିଲ୍ଲୀ, ଅମୃତସର, ଜମ୍ମୁ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଗୋରଖପୁର, ବାରାଣସୀ, ଦରଭଙ୍ଗା, ପାଟନା, ଗୌହାଟି ଏବଂ ବାଗଡୋଗ୍ରା ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆଗମନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।" ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି
ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟାପକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର (ଡିସେମ୍ବର ୨୯, ୨୦୨୫) ରେ ଏକ ଯାତ୍ରା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କହିଛି ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ପରଦିନ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ, ଯାହା ଅନେକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି, "ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯୋଗୁଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବାରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ସଜାଗ ରହିଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଯଥାସମ୍ଭବ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛୁ।"
ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସକାଳ ସମୟରେ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ରାସ୍ତା ଯାତାୟାତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିମାନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥାନ୍ତୁ - ଇଣ୍ଡିଗୋ
ଇଣ୍ଡିଗୋ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାର କୁହୁଡ଼ି ଡେରାଡୁନରେ ଫେରି ଆସିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କହିଛି, "ଆମର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିମାନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥାନ୍ତୁ।"