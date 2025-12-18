Advertisement
Weather Updates: ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, ତୁଷାରପାତ ସହ ଶୀତଲହରୀକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି

ସାରା ଦେଶରେ ପାଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ରୁ ୨୨ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ପବନ, କୁହୁଡ଼ି, ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। କ୍ରମଶ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 18, 2025, 07:31 AM IST

Weather Updates: ସାରା ଦେଶରେ ପାଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ରୁ ୨୨ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ପବନ, କୁହୁଡ଼ି, ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। କ୍ରମଶଃ ସକ୍ରିୟ ପଶ୍ଚିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତାୟାତ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ରେଳ ସେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମ୍ ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନଟି ଖରାପ ପାଗ ହୋଇପାରେ। ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାହତ କରିସାରିଛି, ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି।

ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବଢିବ ଥଣ୍ଡା
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପ୍ରଥମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବା ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।

ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବଢିବ କୁହୁଡି ଓ ଶୀତଲହରୀ
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବ୍ୟାହତ କରୁଛି। ସକାଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସଡ଼କ ଏବଂ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଛି, ଏବଂ କେତେକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ବଢିବ ଥଣ୍ଡା
ଥଣ୍ଡା, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ବର୍ଗରେ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ସକାଳ ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ କୁହୁଡ଼ି ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଘାରିଛି। ଗ୍ୱାଲିୟର, ଚମ୍ବଲ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ତୀବ୍ର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।

ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଶୂନ୍ୟସ୍ତର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଯାହା ଥଣ୍ଡାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ପାଗ ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

