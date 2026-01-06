Weather Updates: ୨୨ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ତୁଷାରପାତ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

Trending Photos
Weather Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାନୁଆରୀ ୬ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଜାନୁଆରୀ ୬ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ ୬ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ, ଜାନୁଆରୀ ୬ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୀତଳ ଲହରୀ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାନୁଆରୀ ୯ ରୁ ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ, ଜାନୁଆରୀ ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼, ଉପ-ହିମାଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଜାନୁଆରୀ ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାରରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ।
କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗ ସତର୍କତା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୧୦, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ସମୟରେ ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜାନୁଆରୀ ୬ ଏବଂ ୭ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜାନୁଆରୀ ୬ ଏବଂ ୭ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉପ-ହିମାଳାୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୬ ରୁ ୯ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗ ସ୍ଥିତିର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ଜାନୁଆରୀ ୮ ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ, ଜାନୁଆରୀ ୬ ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ, ଜାନୁଆରୀ ୬ ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼, ଜାନୁଆରୀ ୬ ରୁ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୬ ଏବଂ ୭ ତାରିଖରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛତିଶଗଡ଼, ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ। ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା, ଓଡ଼ିଶା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉପ-ହିମାଳାୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।
୫୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଏହାର ବାହାରେ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଅନେକ ଅଂଶ, ମନ୍ନାର ଉପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କୋମୋରିନ୍ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଂଶରେ ୩୫ କିଲୋମିଟରରୁ ୪୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୋମାଲିଆ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଏବଂ ଏହାର ବାହାରେ ୪୫ କିଲୋମିଟରରୁ ୫୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।