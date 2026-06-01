Weather Updates: ୫ ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ କାଳବୈଶାଖି ଚେତାବନୀ

Weather Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ପଶ୍ଚିମ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଗରମ ପ୍ରବାହକୁ କମ କରିଛି। ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ କଷ୍ଟକୁ ବଢାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗରମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ବାଲିଝଡ଼ ବେଶ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ନଦୀଗୁଡିକରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଫସି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ ମେ ଶେଷ ଏବଂ ଜୁନ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଥଣ୍ଡା ପାଗର କାରଣ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୁନ୍ ୧ ରୁ ଜୁନ୍ ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
୪ରେ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୂମୀ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଏଲ ନିନୋ ମୌସୁମୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ, ଏହା ଜୁନ୍ 4 ସୁଦ୍ଧା କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ମୌସୁମୀ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରର କିଛି ଅଧିକ ଅଂଶ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର କିଛି ଅଂଶ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ, ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କିଛି ଅଧିକ ଅଂଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ।
୨ ଜୁନରେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ ୨ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଗୁଜରାଟ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, କେରଳ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
୩ ଜୁନରେ ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ
ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିପାରେ। ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ତଳମୁହାଁ ତାପମାତ୍ରା
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ପାଗ ସୁଖଦ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଧୂଳି ଝଡ଼, ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3 ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଥିଲା। ମେଘୁଆ ଆକାଶ, ପବନ ଏବଂ ହାଲୁକା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମଧ୍ୟରେ, ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 35.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 4.2 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 23.3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3.6 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍।
