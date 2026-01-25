Weather Update: ଲେଉଟିଲା ଶୀତ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବଢିବ ଶୀତ ଲହରୀ, ଘନ କୁହୁଡିକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା

Trending Photos
Weather Update: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେଉଟିଲା ଶୀତ। ବର୍ଷା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯାହା ଫଳରେ ଶୀତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ରୁ ୨୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଶୀତ ଲହରୀ ଏତେ ତୀବ୍ର ହେବ ଯେ ଲୋକମାନେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭାରୀ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ନିଆଁ ଜାଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।
କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ମେଘ
ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର NCR ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ। ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୁହୁଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଯାନବାହାନର ଗତିକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଏବଂ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦନ ଜାରି ରହିବ। ସକାଳେ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ପବନ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
IMD ଜାରି କଲା ସତର୍କ ସୂଚନା
ପାଣପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଫଳରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯାହା ଶୀତର ପ୍ରଭାବକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ରାତିର ଶୀତ ଲୋକଙ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବ। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ପାଗର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ।
ବର୍ଷା ଏବଂ ଶୀତଳ ପବନ ଲହରୀର ପ୍ରଭାବ
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି, ଯାହା ଥଣ୍ଡାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଏକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ପରେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପବନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ବଜାୟ ରଖିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଗ ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତକୁ ପ୍ରବଳ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।