Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3080039
Zee OdishaWeatherWeather Updates: ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ରହିବ ପାଗ

Weather Updates: ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ରହିବ ପାଗ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖ ରାତିରୁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭାବିତ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 20, 2026, 07:18 AM IST

Trending Photos

Weather Updates: ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ରହିବ ପାଗ

Weather Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖ ରାତିରୁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି କାରଣରୁ, ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏନସିଆରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖରାପ ପାଗ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସୋମବାର ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାନୁଆରୀ 20 ଏବଂ 21 (ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର) ସକାଳେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଉଭୟ ଦିନ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 10 ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖ ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର (NCR)ରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦିନବେଳା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର (NCR)ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ଏବଂ ୨୨ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୬ ରୁ ୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫ ରୁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖ ରାତିରୁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବାଧା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି କାରଣରୁ, ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏନସିଆରରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦିନବେଳା, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏନସିଆରର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।

ଏହା ସହିତ, ଏନସିଆରର ଭରତପୁର ଏବଂ ଅଲୱାରରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏନସିଆର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୯ ରୁ ୧୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ଏବଂ ୨୫ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୬ ରୁ ୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଉଭୟ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ଏବଂ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବିଶେଷକରି ସକାଳେ। ଏନସିଆର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପାଗ ଦିଲ୍ଲୀ ପରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ରାତି ପାରଦ ପାଖାପାଖି ୧ରୁ ଦେଢ଼ ଡିଗ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଫଳରେ ଶୀତ ଆହୁରି କମିବ।

ତେବେ ଶୀତ କମିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶୀତରେ ଥରୁଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଘୁ. ଉଦୟଗିରିଠାରେ ୩.୨ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ୫.୭ ଡିଗ୍ରି, ଫୁଲବାଣୀ ୬.୮ ଡିଗ୍ରି, ରାଉରକେଲାରେ ୭.୫ ଡିଗ୍ରି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୮.୪ ଡିଗ୍ରି, କିରେଇରେ ୮.୫ ଡିଗ୍ରି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୯ ଡିଗ୍ରି ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୯.୫ ଡିଗ୍ରି ଲେଖାଏଁ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଦ୍ବୈତନଗରୀ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧ ଡିଗ୍ରି ଉପରେ ବଢ଼ି ଯଥାକ୍ରମେ ୧୧.୪ ଡିଗ୍ରି ଓ ୧୧.୬ ଡିଗ୍ରି ‌ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୀତ ଆହୁରି କମିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News: ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ୯ ମାଓବାଦୀ, ବଡ଼ବିଲରେ ବଡ ଲୁଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Nitin Nabin net worth
Nitin Nabin Net Worth: ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ନୀତିନ ନବୀନ...ଜାଣନ୍ତି
BJD
Bibhuti Jena's Trouble: ବିଭୁତି ଜେନାଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଲା, ବହିଷ୍କାର ଦାବି କଲା ବିଜେଡି
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ଜାନୁଆରୀ ୨୦ରେ ଦ୍ୱୀପୁଷ୍କର ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ
Rinku Singh Controversy
Rinku Singh Controversy: ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା,