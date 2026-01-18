Advertisement
Weather Updates: ୯ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଘନକୁହୁଡି ସହିତ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛ

Jan 18, 2026

Weather Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦର ସମେତ ଅନେକ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ କୌଣସି ଶୀତ ଲହରୀ ସତର୍କତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର (IMD) ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।

ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ତୁଷାରପାତ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲ୍ଲା କଲାନ୍ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଏବେ ୨୮ ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି ୨୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି। ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ ୦ ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ଗତକାଲି ଶ୍ରୀନଗରରେ -୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଶୋପିଆନ୍ -୫.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ପହଲଗାମ୍ -୨.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଗୁଲମାର୍ଗ -୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସୋନମାର୍ଗ -୨.୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଲାହୌଲ-ସ୍ପିତି, ଚମ୍ବା, କୁଲୁ ଏବଂ ମନାଲି ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି, ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ରୁ ୨୪ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ବତରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଜାନୁଆରୀ ୨୨-୨୩ରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୨୩ରେ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
ଶନିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୪.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMD) ଜାନୁଆରୀ ୧୭ ରୁ ୨୦ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ହାଲୁକା ଶୀତକାଳୀନ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ରୁ ୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଶୀତଳ ଲହରୀ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (IMD) ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟା ସୁଦ୍ଧା AQI ୪୧୬ (ଗମ୍ଭୀର) କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ରାତି ୮ ଟା ସୁଦ୍ଧା AQI ୪୨୮ ରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ (GRAP) ର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା।

ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି 
IMD ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବିସ୍ତାର ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଯାହା ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ଏବଂ ୨୧ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମ ବିସ୍ତାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଜାନୁଆରୀ  ୧୯ ଏବଂ ୨୦ ତାରିଖରେ ସକାଳ ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ।

ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପ-ହିମାଳାୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମରେ, ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାରରେ ସକାଳ ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Prabhudatta Moharana

