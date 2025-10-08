Advertisement
Weather Updates: ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ୧୦ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ, ଆର୍ଲଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ ପରେ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ପାଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୌସୁମୀ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଦର ସାରାଂଶ ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବୁଲେଟିନ୍ ଅ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:08 AM IST

Weather Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ ପରେ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ପାଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୌସୁମୀ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଦର ସାରାଂଶ ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ମେଘୁଆ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବର୍ଷା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରୁ ପାଗରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୩୧ ରୁ ୩୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିପାରେ। ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ହୋଇପାରେ।

ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଅଂଶରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ। ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବରରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟ, ଉପକୂଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ଏବଂ ମାହେ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା, ରାୟଲସୀମା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ କରାଇକାଲର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନର ଆଶଙ୍କା ହେତୁ ପଶ୍ଚିମ-ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଆରବ ସାଗରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉପକୂଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ ଏବଂ ମାହେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ (30-40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ହୋଇପାରେ। ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଆରବ ସାଗରର କିଛି ଅଂଶ, ଓମାନ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଏହାର ବାହାରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

 

