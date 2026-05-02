West Bengal Repolling: ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୧୫ଟି ବୁଥରେ ରିପୋଲିଂ...

West Bengal Repolling: ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୧୫ଟି ବୁଥରେ ରିପୋଲିଂ...

West Bengal Repolling: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗନା ଜିଲ୍ଲାର ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଏବଂ ମାଗ୍ରାହାଟ ପଶ୍ଚିମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ୧୫ ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ହେଉଛି। ସକାଳ ୭ ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ଟି ବୁଥ୍ ମାଗ୍ରାହାଟ ପଶ୍ଚିମରେ ଏବଂ ୪ ଟି ବୁଥ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବରରେ ରହିଛି। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 02, 2026, 10:21 AM IST

West Bengal Repolling: ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୧୫ଟି ବୁଥରେ ରିପୋଲିଂ...

West Bengal Repolling: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗନା ଜିଲ୍ଲାର ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଏବଂ ମାଗ୍ରାହାଟ ପଶ୍ଚିମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ୧୫ ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ହେଉଛି। ସକାଳ ୭ ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ଟି ବୁଥ୍ ମାଗ୍ରାହାଟ ପଶ୍ଚିମରେ ଏବଂ ୪ ଟି ବୁଥ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବରରେ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ୯ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନଃ ମତଦାନ ସମୟରେ 16.23% ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମାଗ୍ରାହାଟ ପଶ୍ଚିମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚାରୋଟି ବୁଥ୍ ରେ ସକାଳ ୯ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16.88% ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ୧୧ଟି ବୁଥ୍ ରେ ସକାଳ ୯ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15.83% ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ EVM ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୁନଃ ମତଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଫାଲଟା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ EVMରେ ଥିବା ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ବଟନ୍‌କୁ ଟେପ୍ ଲଗାଇ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଭୋଟର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା EVM ହେରଫେର, ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ ଏବଂ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା।

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଫାଲଟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୩୦ଟି ଅତିରିକ୍ତ ବୁଥ୍‌ରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାଁନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ବୁଥଗୁଡ଼ିକରେ ଭୋଟ୍ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୯ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବେ ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ, ୧୯୫୧ର ଧାରା ୫୮(୨) ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ବାତିଲ କରିବା ଏବଂ ପୁନଃ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯଦି କୌଣସି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଏ - ଯେପରିକି EVM ତ୍ରୁଟି, ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ, ହିଂସା କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଉଲ୍ଲଂଘନ।

ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ୮୫ ଟି ମୁସଲିମ ବହୁଳ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨ ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି 85ଟି ଆସନ 35 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦଶନ୍ଧି ଧରି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତଥାପି, 2021 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଏହି 85ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 75ଟି ଜିତିଥିଲା, ଯାହା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଆଧାରକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା, ବାକି ଅଧିକାଂଶ ଆସନ ଜିତିଥିଲା।

Priyambada Rana

Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
Labour Charge
Labour Charge: ଶ୍ରମ ଦିବସରେ ଉପହାର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବଢିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ
Bhubaneswar Metro
Bhubaneswar News: ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ମେଟ୍ରୋ: ମନ୍ତ୍ରୀ
Sanjay Singh
ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ, ଜିତୁଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଦିନତମାମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର