Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Zee Odisha
  • /ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାକଜମକରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ‘ଜି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କନ୍ଟେଷ୍ଟ’ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ

ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାକଜମକରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ‘ଜି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କନ୍ଟେଷ୍ଟ’ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ

ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସଂସ୍ଥା ‘Z’ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ‘ଜି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କନ୍ଟେଷ୍ଟ’ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ମୁମ୍ବାଇର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହାୟାତ୍ ହୋଟେଲରେ ଭବ୍ୟ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଉଦୀୟମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଫିଲ୍ମମେକିଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ ଭାବେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 07, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:21 AM IST
ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାକଜମକରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ‘ଜି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କନ୍ଟେଷ୍ଟ’ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାକଜମକରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ‘ଜି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କ
Zee Short Film Contest1 min ago
2
puri beach1 hr ago
3
Shreyas Iyer1 hr ago
4
Petrol Diesel price2 hrs ago
5
Comedian Death2 hrs ago