/ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାକଜମକରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ‘ଜି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କନ୍ଟେଷ୍ଟ’ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ

ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସଂସ୍ଥା ‘Z’ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ‘ଜି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କନ୍ଟେଷ୍ଟ’ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ମୁମ୍ବାଇର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହାୟାତ୍ ହୋଟେଲରେ ଭବ୍ୟ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଉଦୀୟମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଫିଲ୍ମମେକିଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ ଭାବେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଛି।
ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ Zee Entertainment Enterprises Ltd.ର ସଂସ୍ଥାପକ ଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏମେରିଟସ୍ Subhash Chandra। ଯୁବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ ସୃଜନଶୀଳତାର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନୂଆ କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ।
ସେହିପରି, ‘Z’ର ସିଇଓ Punit Goenka ଗତ ୩୩ ବର୍ଷ ଧରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକର ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ନାମାଙ୍କିତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର କାହାଣୀକାର ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ଦେଶର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ଜୁରିରେ:
ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଜୁରି ପ୍ୟାନେଲରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତର ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ Anurag Kashyap (ହିନ୍ଦୀ), Ravi Jadhav (ମରାଠୀ), Srijit Mukherji (ବଙ୍ଗଳା), P. Samuthirakani (ତାମିଲ), Hemanth Rao (କନ୍ନଡ଼) ଏବଂ Lijo Jose Pellissery (ମଲୟାଳମ)।
ଜୁରି ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଠଟି ଭାଷା ବର୍ଗରେ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ‘ବେଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ’ ଓ ‘ରନର୍-ଅପ୍ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ’ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖକ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର, ଏଡିଟର, ସଙ୍ଗୀତକାର, କମେଡିଆନ୍ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜୁରି ଆୱାର୍ଡ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁରସ୍କାର:
ଉଦୀୟମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ‘ବେଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ’ ବିଜେତାଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ରନର୍-ଅପ୍ ବିଜେତାଙ୍କୁ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେହିପରି ଅଭିନୟ, ଲେଖନ, ଏଡିଟିଂ, ସଙ୍ଗୀତ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଓ କମେଡି ଭଳି ବିଶେଷ ବର୍ଗର ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା।
Zee Studios ସହ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବାର ସୁଯୋଗ:
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ବର୍ଗର ଶୀର୍ଷ ଦୁଇ ଜଣ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ମୌଳିକ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ Zee Studios ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ। ଏଥିରୁ ଚୟନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ Zee Studios ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯାହା ଉଦୀୟମାନ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟଧାରା ସିନେମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିଭା ଖୋଜା ଅଭିଯାନର ସଫଳ ସମାପନ ସହ ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଭାରତର ନୂଆ ପିଢ଼ିର କାହାଣୀକାର ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଉତ୍ସବମୁଖର କରିଥିଲା। ସେହି ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପ୍ରତି ‘Z’ର ଅଙ୍ଗୀକାରକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି।