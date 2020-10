VIDEO: 80 ਸਾਲਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ, ਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਖਾਣ ਉਮੜੀ ਭੀੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਖਾਣ ਲਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਸਪਿਨਰ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ ਵੀ ਬਜੁਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

This video completely broke my heart. Dilli waalon please please go eat at बाबा का ढाबा in Malviya Nagar if you get a chance #SupportLocal pic.twitter.com/5B6yEh3k2H

ਕੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ

ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ #Baba ka Dhaba ‘ਬਾਬੇ ਦਾ ਢਾਬਾ’ ਹੈ।

Delhi: People queue up at #BabaKaDhabha in Malviya Nagar after video of the octogenarian owner couple went viral on social media.

“There was no sale during COVID19 lockdown but now it feels like whole India is with us,” says owner Kanta Prasad, who's running the stall since 1990 pic.twitter.com/Tper7CUVSp

— ANI (@ANI) October 8, 2020