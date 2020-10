ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਰੀਦ,ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ

ਤਪਿਨ ਮਲਹੋਤਰਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ

Not being afraid of resigning or his government being dismissed, @capt_amarinder has proven himself to be the tallest leader of India who stands by his farmers and welfare of his state. @RT_MediaAdvPbCM @CaptSSandhu @thetribunechd @htTweets @RuchikaMKhanna https://t.co/Civ80Iq2lB

— Bhartiya Kisan Union (@BKU_KisanUnion) October 20, 2020