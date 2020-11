FARMER PROTEST : ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ,ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ? MSP 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫ਼ੌਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਉਹ 3 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

The voice of farmers cannot be muzzled indefinitely. Centre should immediately initiate talks with Kisan Union leaders to defuse the tense situation at the Delhi borders. Why wait till December 3? pic.twitter.com/e1zUUgDoyx

'ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਾਟਰਨੈੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਾਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੋਰਨ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਟਰਕੈਨਨ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ,ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Central govt needs to show statesmanship and accept the farmers' demand for assured MSP, which is the basic right of every farmer. If they can give verbal assurance I fail to understand why they can't make it a legal obligation of the GOI.

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 27, 2020